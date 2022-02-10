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На севере Москвы мужчина убил двух родственников и покончил с собой

По предварительной информации, между родственниками произошел конфликт
© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мужчина убил двух родственников в квартире на севере Москвы, после чего совершил суицид. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"В квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений. Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошел конфликт на бытовой почве", - говорится в сообщении.

Недалеко от дома найдено тело предполагаемого убийцы, он покончил с собой. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемый убийца был сыном погибшего мужчины.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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