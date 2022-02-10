В Дагестане пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

МАХАЧКАЛА, 10 февраля./ТАСС/. Деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия пресекли сотрудники полиции в Дагестане. Об этом сообщается на сайте МВД по Дагестану.

"Полицейскими Кайтагского района в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" и обыска по ранее возбужденному по ч.1 ст. 222 УК РФ уголовному делу в селе Маджалис, в доме 50-летнего местного жителя обнаружена подпольная мастерская по изготовлению боевого огнестрельного оружия. В результате обследования подсобного помещения, используемого в качестве цеха, обнаружен и изъят самодельный револьвер калибра 5,6 мм, самодельный гладкоствольный пистолет 16 калибра, заготовки стволов калибра 5,6 мм, напильники по металлу, слесарные тиски, несколько специальных станков, сверла и метчики", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса мужчина рассказал, что изготавливал оружие для личных целей, так как это является его увлечением. Правоохранители выясняют достоверность показаний гражданина. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.