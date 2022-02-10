Летевший в Санкт-Петербург самолет сел в Ростове-на-Дону из-за потери сознания пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший в четверг рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил незапланированную посадку в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского аэропорта Платов. Мужчина во время полета потерял сознание.

"Незапланированная посадка на запасной аэродром по причине ухудшения здоровья пассажира", - сказал представитель аэропорта, уточнив, что рейс выполняла "Россия".

В пресс-службе авиакомпании ТАСС сообщили, что во время полета один из пассажиров потерял сознание. "После приземления пассажир передан сотрудникам медицинской службы. Он и его жена были сняты с рейса", - отметили в пресс-службе перевозчика.

После дозаправки самолет продолжил выполнение рейса по маршруту. Как уточнили в пресс-службе "России", борт вылетел из Ростова-на-Дону в 16:16.