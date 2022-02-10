Полиция установила хозяйку собаки, напавшей на женщину с ребенком в Подмосковье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили хозяйку бойцовской собаки, которая напала на женщину с ее трехлетним внуком в подмосковной деревне Федюково. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлены хозяйка собаки, а также ее знакомый, который в этот день выгуливал животное. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия", - сказала она.

Накануне стало известно, что на улице Строителей в подмосковной деревне Федюково на бабушку и ее трехлетнего внука, которые шли в детский сад, напала собака бойцовской породы. Она искусала мальчика, он госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").