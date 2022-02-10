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СК в Дагестане начал проверку после массовой гибели горных туров

В СМИ ранее сообщили, что в ущелье Нехтильор Тляратинского района найдены свыше 60 погибших животных

МАХАЧКАЛА, 10 февраля./ТАСС/. Следователи организовали проверку после массовой гибели горных туров в Тляратинском районе Дагестане. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе СК по Дагестану.

"В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что в ущелье Нехтильор Тляратинского района обнаружены свыше 60 погибших туров, занесенных в Красную книгу России. По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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