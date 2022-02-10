В Сочи монаха смыло потоком реки, когда он переходил ее вброд

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Группа монахов переходила вброд реку Безымянку в горном селе Аибга под Сочи, одного из них унесло потоком, спасатели ведут его поиски. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"От послушника монашеского скита, расположенного в горном селе Аибга, поступила информация о том, что во время прохождения вброд реки Безымянки (приток реки Псоу), одного из четырех монахов смыло сильным потоком воды", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по дороге к поселку произошел сход селевых масс, добраться на автомобиле повышенной проходимости спасателям к месту поисков не удалось, задействовали авиацию МЧС России. Поиски мужчины ведутся, спасатели обследуют береговую линию и русло реки.

По данным ведомства, река Безымянка мелкая, обычно ее можно перейти пешком, но из-за осадков уровень воды резко поднялся почти до 1,5 м.