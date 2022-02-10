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Полицейские задержали участника нападения на экс-депутата Госдумы Шингаркина

Личность второго нападавшего установлена, он разыскивается

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали участника нападения в Москве на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время задержан мужчина, подозреваемый в соучастии в нападении на депутата. Личность второго участника установлена, он разыскивается", - сказал собеседник агентства.

Неизвестные напали на Шингаркина на Самотечной улице в Москве. Он с травмами был госпитализирован. По данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Причинение средней тяжести вреда здоровью").

Максим Шингаркин - российский общественный деятель, бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР.

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