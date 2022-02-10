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Неизвестные в Подмосковье избили блогера и похитили у него портфель с 1,3 млн рублей

Пострадавшему диагностировали травму головы и сотрясение мозга

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестные избили 27-летнего мужчину в Электростали и похитили портфель с 1,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"8 февраля в полицию обратился житель города Электросталь 1994 года рождения, который сообщил, что двое неизвестных напали на него, нанесли телесные повреждения и забрали портфель с денежными средствами. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). "Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", - добавили в главке.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что жертвой грабителей оказался Артем Авилов - бизнесмен, блогер, который рассказывает своим подписчикам о госзакупках и том, как грамотно строить бизнес. Нападение произошло на проспекте Ленина. Пострадавшему после случившегося понадобилась медицинская помощь, он обращался в больницу, где у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга.

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