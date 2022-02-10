Житель Челябинска стал фигурантом дела о ложных сообщениях о готовящихся терактах

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Челябинска по обвинению в совершении более 20 заведомо ложных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ России по Челябинской области.

"Сотрудниками управлений ФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с управлением МВД России по Ставропольскому краю был установлен и задержан житель Челябинска, который осуществил более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России. В отношении задержанного, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ложные террористические угрозы распространялись преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, а также в целях вымогательства денег и, кроме того, из хулиганских побуждений. При этом использовались российский и зарубежный интернет-сегменты.

Ранее со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК РФ осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 года и начале 2022-го в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также Донецкой и Луганской народных республик. Задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минировании.

В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, а также его подельники.

В отношении 14 задержанных возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 ст. 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти") УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.