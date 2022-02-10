Экс-депутата вологодской гордумы признали виновным в покушении на мошенничество

ВОЛОГДА, 10 февраля. /ТАСС/. Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор генеральному директору АО "Вологдаагрострой", бывшему депутату Вологодской городской думы Владимиру Корытину. Он признан виновным в покушении на мошенничество на 15 млн рублей и приговорен к условному сроку со штрафом в 500 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодский городской суд вынес приговор в отношении генерального директора АО "Вологдаагрострой" Владимира Корытина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Как установил суд, с 29 апреля по 29 мая 2020 года Корытин, зная о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ПАО "Вологдастрой", сознательно обманул одного из руководителей. Он сообщил по телефону и в переписке, что может за вознаграждение в 1 млн рублей посодействовать в прекращении уголовного дела и обеспечить непривлечение к уголовной ответственности. Корытин пояснил, что имеет знакомства и связи с сотрудниками правоохранительных органов, которые за 14 млн рублей якобы способны посодействовать в решении этого вопроса. При этом Корытин предложил выступить в качестве посредника в передаче денег.

Руководитель "Вологдастроя" обратился в УФСБ по области. В результате 3 июня 2020 года Корытин получил от представителя руководства "Вологдастроя" 3,3 млн рублей. Перед этим Корытин передал посреднику, а тот подписал договор денежного займа с процентами на 15 млн рублей. Дальнейшие действия пресекли правоохранители.

Помимо этого, Корытин обвинялся в том, что в сентябре 2019 года предлагал одному из акционеров ОАО "Череповецкое карьерное управление" за 10 млн рублей решить хозяйственный спор. От такого предложения акционер отказался. Суд признал эти факты установленными, но счел, что в действиях Корытина нет состава преступления. Корытин вину не признал. Он сообщил суду, что действия руководителя "Вологдастроя" были нацелены на его устранение как конкурента на строительном рынке Вологды. Суд назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей и несколько запретов.

Корытин являлся депутатом Вологодской городской думы с 2003 года, занимал пост зампредседателя думы на непостоянной основе, председателя комитета по бюджету и налогам. После возбуждения уголовного дела он сложил с себя депутатские полномочия.