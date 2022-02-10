Суд Москвы взыскал 100% доли Абызова в уставном капитале "РУ-КОМ" для погашения долга

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в четверг удовлетворил просьбу приставов о взыскании 100% доли бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в уставном капитале ООО "РУ-КОМ", запретив компании также распродавать имущество. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина, решение не вступило в силу.

"Исковые требования удовлетворены", - сказала собеседница агентства.

Российская бизнес-группа "РУ-КОМ" (RU-COM) специализируется на инвестициях и управлении диверсифицированными промышленными активами в мостостроении, дорожном и инфраструктурном строительстве, энергетике, промышленном и энергетическом строительстве, энергетическом машиностроении, а также угольной отрасли и сельском хозяйстве.

В ходе заседания заявитель настаивал на обращении взыскания на долю в уставном капитале должника, являющегося учредителем юридического лица. Приставы просили Гагаринский суд обратить взыскание на принадлежащие Абызову 100% доли в уставном капитале ООО "РУ-КОМ" для исполнения требований сводного исполнительного производства. Кроме того, заявитель попросил запретить ООО "РУ-КОМ" проводить любые действия, которые могут повлечь изменение регистрационных данных и отчуждение имущества, принадлежащего организации. Выслушав участников процесса, суд удовлетворил требования заявителя.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Официальными комментариями защитников Абызова ТАСС не располагает.