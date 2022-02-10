В Дагестане возбудили дело после смерти двухмесячного ребенка из-за введенной инъекции

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухмесячного ребенка после введения инъекции в детской больнице в Буйнакске. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ по Дагестану.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что двухмесячный ребенок без патологий умер в городской больнице в Буйнакске из-за халатности врачей.

"20 января 2022 года в детской больнице Буйнакска двухмесячному ребенку, находящемуся на стационарном лечении, в связи с повышением температуры сделали укол. Через некоторое время после введения инъекции состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, а впоследствии наступила его смерть", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Следователями устанавливаются все обстоятельства и условия, приведшие к гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что министерством здравоохранения Дагестана назначена проверка с привлечением экспертов здравоохранения. Как отметили в Минздраве, родители ребенка с поражением центральной нервной системы среднетяжелой формы не сразу согласились на госпитализацию в стационар и в течение двух недель младенца лечили дома под наблюдением врачей. Несмотря на проводимую терапию, болезнь привела к осложнениям, у ребенка выявили нейротоксикоз, судорожный и гипертермический синдромы, поражение сердца, кишечный синдром и анемию легкой степени. Осложненное течение болезни привело к развитию у ребенка выраженного бронхоспазма, который не удалось снять всеми проводимыми реанимационными мероприятиями.