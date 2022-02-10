Дело возбудили в отношении чиновников администрации Дербентского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело после проверки расходования бюджетных средств при строительстве дома культуры возбудили в отношении двух чиновников администрации Дербентского района Дагестана, сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"Прокуратурой Дербента проведена проверка правомерности и эффективности расходования средств бюджета при строительстве дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района. По материалам прокурорской проверки в отношении начальника и инженера строительного контроля МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в июне 2021 года рамках реализации национального проекта "Культура" между муниципальным бюджетным учреждением "Управление жилищно-коммунального хозяйства" муниципального района "Дербентский район" и обществом с ограниченной ответственностью "ПОН" по результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района на сумму свыше 24,7 млн рублей. При этом строительство объекта в сроки, предусмотренные контрактом, не было завершено.

"Однако начальником и инженером строительного контроля МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства", достоверно знавшими, что запланированные работы выполнены не в полном объеме, подписаны акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, на основании которых из средств бюджета организации произведена полная оплата по контракту", - заключила Голубова.