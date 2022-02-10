Протестующие перекрыли еще одну дорогу на границе Канады и США

ОТТАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Протестующие против коронавирусных ограничений перекрыли дорогу через государственную границу между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Северная Дакота.

"Демонстрация с участием большого количества транспортных средств и сельскохозяйственной техники блокирует государственную границу в районе населенного пункта Эмерсон. Нет движения ни в северном направлении, ни в южном. Пункт пропуска закрыт", - говорится в четверг в Twitter полиции Манитоба.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

Кроме того, с конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. В понедельник грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Власти Виндзора уже затребовали у федеральных властей дополнительные силы правопорядка. По этому мосту проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.