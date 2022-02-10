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Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Здание проверяют оперативные службы

МУРМАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва. На месте работают оперативные службы, сообщили в четверг в пресс-службе авиаузла.

"Эвакуация произведена в 18:58 в связи с подозрением на ЧС (угроза взрыва). В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, задержано два рейса. Один во Внуково, второй - в Пулково.

Аэропорт Мурманска находится в 23 км от города, недалеко от поселка Мурмаши. В год пассажиропоток авиаузла составляет более 1 млн человек.

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