Дело возбудили после смерти женщины в результате нападения собак в Переславле-Залесском

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти женщины в результате нападения бездомных собак в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", повлекшей смерть человека, вследствие укусов бездомных собак", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в четверг 35-летняя жительница Переславля-Залесского, проходя мимо гаражного кооператива, подверглась нападению бездомных собак. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где спустя несколько часов умерла.
Вести деятельность по обращению с животными без владельцев должен был Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского. Его сотрудники не выполнили свои обязательства по отлову безнадзорных животных и не заключили соответствующий муниципальный контракт.
"В настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Изъяты и изучаются документы, регламентирующие мероприятия по отлову безнадзорных животных", - уточнили в пресс-службе.