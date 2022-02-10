Дело возбудили после смерти женщины в результате нападения собак в Переславле-Залесском

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти женщины в результате нападения бездомных собак в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Что делать при встрече со стаей собак

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

"Следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", повлекшей смерть человека, вследствие укусов бездомных собак", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в четверг 35-летняя жительница Переславля-Залесского, проходя мимо гаражного кооператива, подверглась нападению бездомных собак. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где спустя несколько часов умерла.

Вести деятельность по обращению с животными без владельцев должен был Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского. Его сотрудники не выполнили свои обязательства по отлову безнадзорных животных и не заключили соответствующий муниципальный контракт.

"В настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Изъяты и изучаются документы, регламентирующие мероприятия по отлову безнадзорных животных", - уточнили в пресс-службе.