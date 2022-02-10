Суд избрал запрет определенных действий бизнесмену Шепелю по делу о ДТП в Москве

МОСКВА, 10 февраля./ТАСС/. Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы девелоперской компании S. Holding Алексея Шепеля по делу о массовом ДТП на Рублевке в Москве. В том числе суд запретил ему управлять автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении Шепеля А. Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля", - сказала собеседница агентства. Ему вменяется ч. 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Шепелю запрещено с 22:00 до 6:00 покидать место проживания, находиться за пределами Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, использовать интернет и управлять автомобилем.

Днем 8 февраля на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве столкнулись грузовик и восемь легковых машин. По предварительным данным источника, водителем, не справившимся с управлением и спровоцировавшим ДТП, оказался бизнесмен Алексей Шепель. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у него также диагностирована пневмония. Еще двое пострадавших госпитализированы с множественными переломами и черепно-мозговыми травмами. Четвертый пострадавший, пассажир одной из легковых машин, доставлен в больницу с тяжелой сочетанной травмой.