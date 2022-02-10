Тела двух мужчин обнаружили в частном доме в Сакмарском районе Оренбургской области

ТАСС, 10 февраля. Следственные органы Оренбургской области начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в частном доме в Сакмарском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту обнаружения тел двоих мужчин в Сакмарском районе организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, тела обнаружили вечером в четверг в частном доме. В ГУ МЧС по региону уточнили, что признаков горения на месте не обнаружено.