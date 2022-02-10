В Новой Москве сгорел двухэтажный дом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном доме в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, ул. Карла Маркса, дом 26, где происходит возгорание в двухэтажном деревянном доме на площади 120 кв. м. Принятыми мерами в 19:32 пожар был локализован. К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.