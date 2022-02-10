Один сирийский военнослужащий ранен в результате снайперского обстрела

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в районе города Бакдина. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бейтарун по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Алеппо.