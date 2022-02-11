На Камчатке упал самолет Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2 упал, предположительно, в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что грузовой самолет следовал в село Тымлат. Предположительно, на борту было два человека, об их судьбе пока ничего не известно. К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей.

Село Коряки - село в Елизовском муниципальном районе на Камчатке. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 70 км.