На Камчатке после падения самолета Ан-2 начался пожар

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. В результате падения самолета Ан-2 у села Северные Коряки на Камчатке произошел пожар на площади 100 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"При падении произошло возгорание фюзеляжа. В 04:25 (мск) пожар был локализован на площади 100 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о падении самолета Ан-2 поступило от очевидцев в 03:38 мск. Установлено, что он упал при взлете на удалении один км от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа. В краевом главке ведомства добавили, что один член экипажа погиб при крушении, судьба второго неизвестна.

Глава Камчатки Владимир Солодов уточнил, что грузовой самолет взлетал с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.