Упавший самолет Ан-2 перевозил на север Камчатки груз для частных компаний

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, который в пятницу упал на Камчатке, перевозил в село Тымлат грузы для частных компаний, сообщили ТАСС в краевом Минтрансе.

"Груз на борту был для "частников", а не по заказу правительства. Самолет вез овощи и фрукты", - уточнили в Минтрансе региона.

По уточненной информации, частный легкомоторный самолет Ан-2 совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района. На борту самолета находились два члена экипажа. Через некоторое время после взлета самолет потерпел крушение в одном километре юго-западнее села Коряки Елизовского муниципального района. Воздушное судно принадлежало компании "Камчатский кречет", оба члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело.