Южнокорейские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в районе ядерного полигона КНДР

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на северо-востоке КНДР в уезде Кильджу, где находится ядерный полигон Пхунгери. Об этом сообщила в пятницу южнокорейская метеорологическая администрация.

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы в 10:35 (04:35 мск) на глубине 17 км. Отмечается, что землетрясение вызвано естественными тектоническими процессами, а не взрывом ядерного устройства.

По данным метеорологической администрации, с 1978 года в этом районе произошло 25 землетрясений магнитудой 2,0 или выше. Наиболее мощное из них с магнитудой 3,2 зафиксировано 23 сентября 2017 года.

Всего в 2006-2017 годах на полигоне было осуществлено шесть ядерных взрывов. По данным сейсмических станций, первый из них был проведен под вулканом Пэктусан, остальные - в тоннелях под горой Мантапсан. В 2018 году полигон был закрыт в качестве жеста доброй воли властей КНДР.