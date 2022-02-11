Женщина получила тяжелые травмы из-за падения наледи с крыши дома в центре Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Женщина тяжело пострадала в результате падения наледи с крыши жилого дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице", - сказала Нефедова.

По данному факту прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося и дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Как уточнил источник в экстренных службах, пострадавшая получила перелом ключицы, ребер и позвоночника. По предварительным данным, у нее также разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.