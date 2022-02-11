Мосгорсуд оставил под стражей до 17 мая экс-замглавы правительства Подмосковья Куракина

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд продлил до 17 мая срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взяток за организацию незаконной вырубки леса. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей Куракина продлен до 17 мая", - сказала собеседница агентства.

В деле о незаконной вырубке леса 12 фигурантов, двое из них в розыске.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин был арестован 19 ноября прошлого года. В период инкриминируемого деяния он занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России.

По данным следствия, чтобы придать видимость законности противоправным действиям, участники преступной группы подготовили фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. Следствие считает, что полученная древесина продана по заниженной цене ряду аффилированных между собой коммерческих организаций.

Куракин в ноябре 2012 года стал директором департамента имущественных отношений Минобороны РФ. В мае 2017 года был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал зампредседателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.