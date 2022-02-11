Дело о взятке при создании водоочистки возбудили на чиновника в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении должностного лица в администрации Ашинского района, в результате действий которого были оплачены некачественные работы по строительству водоочистных сооружений. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба контрольно-счетной палаты региона.

"Следственный отдел по городу Аше рассмотрел материалы проверки контрольно-счетной палаты и возбудил по ним уголовное дело по ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере") УК РФ. Дело возбуждено в отношении должностного лица из числа руководства администрации Ашинского муниципального района", - говорится в сообщении.

По информации контрольно-счетной палаты, проверка касалась использования бюджетных денег на строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. Проверяющие выявили факты невыполненных и некачественно выполненных работ, которые были оплачены по муниципальному контракту. При этом имело место незаконное содействие со стороны администрации района.

На текущий момент объекты водоочистки и обеззараживания воды в эксплуатацию не введены.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники главного управления МВД России по региону и Управления ФСБ России по Челябинской области.