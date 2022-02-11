Бывшего замминистра спорта РФ приговорили в Омске к условному сроку за растрату

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Омский суд приговорил за растрату к условному лишению свободы бывшего руководителя волейбольного клуба "Омичка", экс-заместителя министра спорта РФ, бывшего министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Сергея Шелпакова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора волейбольного клуба "Омичка". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). <…> Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что Шелпаков в 2015 году растратил вверенные ему как руководителю волейбольного клуба "Омичка" денежные средства в размере почти 350 тыс. рублей, перечисленные клубу в качестве субсидий из бюджета Омской области. "С этой целью он организовал изготовление компанией, учредителем и директором которой являлся его сын, фиктивного счета на оплату за якобы оказанные клубу услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора", - сказали в прокуратуре. Осужденный свою вину не признал и причиненный ущерб не возместил. Иск о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

Шелпаков возглавлял "Омичку" с марта по октябрь 2015 года. По данным сайта министерства спорта РФ, с 2004 по 2012 год он был заместителем председателя правительства и министром по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области, в августе 2012 года был назначен заместителем министра спорта страны. Шелпаков - олимпийский чемпион 1980 года по велоспорту в командной шоссейной гонке на 100 км, двукратный чемпион Европы, чемпион СССР.

Волейбольный клуб "Омичка" признан банкротом в 2016 году. Долги "Омички" превысили 150 млн рублей, клуб задолжал зарплату 76 сотрудникам. Команда в 2013 и 2014 годах становилась бронзовым призером чемпионата России.