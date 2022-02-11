Из инфекционной больницы в Подмосковье эвакуировали 15 человек из-за возгорания кабеля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Возгорание электрокабеля произошло в инфекционном отделении больницы в городском округе Электросталь в Подмосковье, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Ночью 11 февраля в подвале больницы загорелся электрокабель. Из-за задымления в целях безопасности из инфекционного корпуса в соседнее здание были эвакуированы 12 пациентов, включая пятерых детей, и три медицинских работника. Пострадавших нет", - сказал источник.

Он уточнил, что возгорание возникло в части здания больницы, которая сейчас находится на ремонте. В инфекционном корпусе сработала автоматическая пожарная сигнализация. "По предварительным данным, причиной возгорания кабеля стало короткое замыкание", - добавил источник.