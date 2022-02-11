По факту нелегального нахождения в РФ напавших на "Пятерочку" проведут служебную проверку

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция проведет служебную проверку в связи с нелегальным нахождением в России четверых мигрантов, напавших на магазин в Подмосковье и забивших до смерти кассира. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следствие также даст этому оценку.

"При изучении обстоятельств нахождения обвиняемых на территории РФ установлено, что двое из них пребывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу, - сказала Врадий. - В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за соблюдение миграционного законодательства".

В ночь на 9 февраля в селе Новопетровское четверо в масках ворвались в магазин, избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабители похитили из кассы 71 тыс. рублей и скрылись, но были задержаны по горячим следам. Ими оказались приезжие из Таджикистана.

Все обвиняемые признали вину в нападении, а также сознались еще в двух ранее совершенных разбоях. Данные уголовные дела передадут в СК из полиции для соединения в одно производство.

Следствие изъяло видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения, в ходе обыска в доме обвиняемых обнаружена часть похищенных денег. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.