В Якутии двух бывших депутатов оштрафовали по делу о взятке

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Бывшие депутаты парламента Якутии Александр Уаров и Дмитрий Саввин оштрафованы по делу о взятке на сумму 18 млн рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух бывших депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), один из них также по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимые, используя свои служебные полномочия для незаконного обогащения получили от генерального директора ОАО "Сахаплемобъединение" взятку в размере 900 тыс. рублей для содействия в получении из бюджета республики дополнительного финансирования. "Впоследствии на расчетный счет компании из бюджета перечислено более 47,1 млн рублей", - добавили в прокуратуре. Кроме того, один из подсудимых в течение 2016-2018 гг., выезжая в служебные командировки в Сунтарский район, получал в бухгалтерии в качестве аванса денежные средства на проживание. При этом он останавливался у родственников и приобретал заведомо подложные документы, подтверждавшие его проживание в гостиницах.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. Суд приговорил Саввина к штрафу в размере 10 млн рублей, Уарову - 8 млн рублей штрафа. По эпизоду мошенничества Уарову добавили еще 100 тыс. рублей штрафа с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.