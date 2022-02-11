Начальник почтового отделения под Астраханью подозревается в присвоении более 3 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника почтового отделения в Астраханской области, подозреваемой в присвоении более 3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение денежных средств"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 года подозреваемая, являясь начальником отделения почтовой связи села Икряное Икрянинского района Астраханской области, присвоила денежные средства организации на общую сумму более 3,3 млн рублей и товарно-материальные ценности на общую сумму более 100 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по региону.