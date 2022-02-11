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В Ленинградской области стая собак напала на мужчину

Инцидент произошел в деревне Маслово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Житель деревни Маслово во Всеволожском районе Ленинградской области госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него стаи собак. Об этом сообщили ТАСС в в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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"59-летний пострадавший был доставлен во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу накануне в 14:00 в тяжелом состоянии. Зафиксированы травмы нескольких областей тела, множественные укушенные раны. Установлено, что в 11:45 на улице в деревне Маслово его покусали собаки", - сказал собеседник агентства. По факту происшествия проводится проверка. Хозяин, как предполагается, одной из напавших собак вызван в пятницу в отдел полиции.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области корреспонденту ТАСС сообщили, что пострадавший уже идет на поправку, в настоящее время врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

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