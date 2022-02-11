В Пскове четыре детских сада остались без тепла из-за аварии на теплосетях

ПСКОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Прорыв трубы привел к отключению отопления и горячей воды в четырех детских садах и ряде прилегающих многоэтажных домов микрорайона Завеличье в Пскове, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Специалисты муниципального предприятия "Псковские тепловые сети" устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье. Инцидент произошел в районе Аллеи ветеранов на Завеличье. В результате прорыва трубы диаметром 426 мм без отопления и горячей воды остались четыре детских сада и несколько жилых домов. Ситуация находится на контроле главы администрации города Пскова Бориса Елкина", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают 10 специалистов муниципального предприятия и шесть единиц спецтехники. "По имеющейся информации, утечка найдена, вода перекрыта, в настоящее время осуществляется сброс воды с трассы. Также подготовлен участок трубы для замены поврежденного отрезка", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, сейчас в городе +1 градус тепла и пасмурно, к вечеру прогнозируется похолодание до минус 2 градусов.