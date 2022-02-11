Экс-директору шахты "Листвяжная" в Кузбассе отказали в переводе под домашний арест

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бывшего директора шахты "Листвяжная" в Кузбассе Сергея Махракова, обвиняемого по делу об аварии на предприятии. Защитники просили перевести Махракова из СИЗО под домашний арест, сообщается в пятницу на сайте суда.

"11 февраля 2022 года Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Махракова С. И. на постановление Заводского районного суда г. Кемерово. Обжалуемым постановлением отказано в замене меры пресечения в отношении обвиняемого на домашний арест, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца - до 25 апреля 2022 года. Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Махраков обвиняется в нарушении правил промышленной безопасности, которое привело к гибели людей на "Листвяжной". По версии следствия, обвиняемый был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября прошлого года, когда произошел взрыв. Вину по предъявленному обвинению экс-глава предприятия не признает. Он руководил шахтой с 2013 года и был отстранен от должности после аварии, а затем задержан правоохранительными органами.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября 2021 года привела к гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей, пострадали 106 человек. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, их фигурантами являются девять человек: это руководство шахты и холдинга "СДС-Уголь", в составе которого работало предприятие, а также два сотрудника Ростехнадзора, проводившие проверки на шахте. Все обвиняемые находятся под арестом и вину не признают.