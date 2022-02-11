Мужчину задержали за хищение декоративных элементов в подъезде Дома полярников в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении 21 латунного шара с металлических ограждений в подъезде Дома полярников на Никитском бульваре в центре Москвы, признанного памятником культурного наследия регионального значения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержан 29-летний житель подмосковного Солнечногорска, который подозревается в хищении 21 латунного шара с металлических ограждений с лестничных площадок первого подъезда жилого Дома полярников на Никитском бульваре, 9, построенного в начале ХХ века и признанного объектом культурного наследия регионального значения", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что подозреваемый вручную демонтировал элементы ограждения в течение дня 7 февраля, после чего скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"), злоумышленнику может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дом полярников построен в 30-е годы ХХ века архитекторами А. Ф. Мейснер и Е. Л. Иохелес. В разные годы в доме проживали исследователь Арктики Георгий Ушаков, полярники Михаил Белоусов, Николай Зубов, Анатолий Ляпидевский, Иван Черевичный, Петр Ширшов. Также здесь жил герой Советского союза Александр Штепенко и жена русского писателя Михаила Булгакова Елена.