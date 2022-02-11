В Подмосковье школьника госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с одноклассником

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника в Мытищах в ходе ссоры, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - сказала Врадий.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в стабильном состоянии. По словам источника, причин для ссоры у учеников не было. "Как такового повода для ссоры не было: один сделал другому замечание, тот его оскорбил и в ответ ударил одноклассника раскладным ножом в плечо", - сказал источник.

СК начал проверку по данному факту. Опрошены очевидцы, сотрудники учебного заведения и родители подростков. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к данной ситуации, и каким образом ученику удалось пронести в школу нож.

Мытищинская городская прокуратура также начала разбирательство. В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что проводят проверку по факту ножевого ранения ученика одной из школ в Мытищах. "По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.