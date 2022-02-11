На юге Москвы двое пьяных мужчин избили полицейских при задержании

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Двое пьяных мужчин избили двоих полицейских при задержании за распитие алкоголя на детской площадке на Пролетарском проспекте на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью 9 февраля на детской площадке на Пролетарском проспекте в районе дома 16, корпус 3, известно о нем стало только сейчас. Полицейские, прибыв по указанному адресу после сообщения о том, что неизвестные распивают там алкоголь, установили двоих мужчин. Они вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, оказали сопротивление, после чего одному из них удалось скрыться.

"Принятыми мерами один из мужчин был задержан и доставлен в ОМВД, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ, от прохождения освидетельствования на предмет установления алкогольного опьянения он отказался. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий второй участник был задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, полицейские обращались за медицинской помощью, врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей головы. "После оказания помощи отпущены, продолжили службу", - добавили в ГУ МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. За содеянное им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.