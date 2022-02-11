Житель Ставрополья подозревается в подготовке к теракту

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ставрополья, который подозревается в приготовлении к террористическому акту. Он хотел подорвать один из объектов инфраструктуры в Новопавловске, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Кировского округа по факту приготовления к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, молодой человек, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал осуществить теракт, подорвав один из объектов инфраструктуры Новопавловска.

"Весной 2021 года подозреваемый приготовил место для закладки взрывчатого вещества, а также приобрел тротиловую шашку, которую хранил на территории своего дома. Однако преступление не было доведено до конца из-за его задержания сотрудниками правоохранительных органов за ранее совершенные преступления по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что в марте 2021 года молодой человек записал аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной на территории России экстремистской организации и распространил ее в одном из интернет-мессенджеров. Затем он стал вербовать жителей округа участвовать в работе этой экстремистской организации, однако они отказывались. Уголовные дела, возбужденные следователями СК России по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю соединены в одно производство.

По информации ведомства, в настоящее время молодой человек заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств"), ч. 1.1 ст. 282.2 ("Вербовка лица в деятельность экстремистской организации"), ч. 2 ст. 282.2 ("Участие в деятельности запрещенных религиозных организаций").