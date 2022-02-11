В Петербурге задержали пятерых за незаконный миграционный учет более 14 тыс. иностранцев

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых человек, подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет более 14 тыс. иностранных граждан. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых - гражданин одной из стран дальнего зарубежья", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что криминальный бизнес существовал с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге как вновь прибывших, так и уже проживающих в городе иностранцев и за деньги предлагали оформить документы, необходимые для постановки на миграционный учет. Они убеждали мигрантов в том, что все будет сделано в рамках закона. Вместе с тем в подразделения по вопросам миграции подавали документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания. Далее злоумышленники оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками, которые на самом деле никакой деятельности не осуществляли.

"По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тыс. иностранных граждан", - добавила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В настоящее время двое подозреваемых арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и одной - в виде подписки о невыезде. По местам их проживания и в офисах подконтрольных коммерческих предприятий проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и документы, которые имеют доказательственное значение.