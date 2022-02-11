У здания напротив Госдумы обрушились строительные леса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Строительные леса, установленные на здании напротив Госдумы, обрушились и придавили несколько служебных автомобилей депутатов, информации о пострадавших пока нет. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

"Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей", - отметил Попов в своем Telegram-канале.

О происшествии также сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Как уточнил депутат в своем Telegram-канале, "оперативных служб пока нет на месте". Оба депутата разместили фото и видео, на которых видно, что леса из металлических труб обрушились практически полностью.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС отметили, что заявки на выезд по этому адресу не поступало. По данным источника ТАСС в оперативных службах, произошло обрушение строительных лесов на трехэтажном здании усадьбы 19-го века. По предварительным данным, люди не пострадали.

Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, при обрушении лесов были повреждены две машины автотранспортного комбината Управления делами президента РФ.

"Водители автомобилей не пострадали, пассажиров в них не было", - сказала Крылова. Она добавила, что третья пострадавшая при ЧП машина не принадлежит автотранспортному комбинату Управделами.

Пресс-секретарь подчеркнула, что строительными лесами было обнесено здание рядом с Госдумой, где ведется городская стройка.

"Происшествие с автомобилями оформляется сотрудниками полиции, которые прибыли на место", - отметила Крылова.