Режим неблагоприятных метеоусловий ввели на сутки в городах на западе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим черного неба, введен до вечера субботы в городах запада Красноярского края Ачинске и Назарово. Об этом в пятницу сообщило Среднесибирское УГМС.

"С 16:00 (12:00 мск) 11 февраля до 19:00 (15:00 мск) 12 февраля на территории Ачинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Аналогичный режим введен в Назарове, а с 10 февраля и до вечера субботы он действует в Красноярске.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В этот период предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.