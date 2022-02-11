Суд признал невменяемой женщину, напавшую с ножом на водителя маршрутки в Чебоксарах

ТАСС, 11 февраля. Женщина, напавшая с ножом на водителя маршрутки в Чебоксарах в октябре прошлого года, направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Постановлением суда женщина признана невменяемой, и в отношении нее применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - отмечается в сообщении.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашии 28-летней жительнице города Чебоксары вменялась ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений").

Следствием и судом установлено, что утром 12 октября 2021 года женщина в состоянии алкогольного опьянения ехала в маршрутке № 43 на переднем пассажирском сиденье. Во время следования она ударила в шею имевшимся при ней кухонным ножом 23-летнего водителя. Водитель остановил автомобиль и оказал активное сопротивление. Мужчина был госпитализирован.

Согласно заключению проведенной судебно-психиатрической экспертизы, в момент нападения женщина не могла осознавать общественную опасность своих действий, а также руководить ими в связи с имеющимся психическим заболеванием. Специалисты пришли к выводу, что она может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.