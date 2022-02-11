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Пандемия COVID-19

Уголовные дела возбудили в Кургане из-за взяток медику за сертификаты о вакцинации

По данным следствия, женщина передала должностному лицу медучреждения взятку в сумме 20 тыс. рублей, позднее аналогичным способом сертификат получил ее супруг

ТАСС, 11 февраля. Уголовные дела возбуждены в Кургане по факту дачи медработнику взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СК РФ возбуждены уголовные дела по факту дачи взяток должностному лицу одного из медицинских учреждений (ч. 3 ст. 291 УК РФ, "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий"). По данным следствия, в октябре прошлого года жительница областного центра 1963 года рождения передала взятку в сумме 20 тыс. рублей должностному лицу медицинского учреждения, уполномоченному на выдачу сертификата о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, деньги были перечислены на банковскую карту посредника. В следующем месяце аналогичным способом сертификат о вакцинации был получен ее супругом. Фактически вакцинацию от коронавирусной инфекции никто из семейной пары не проходил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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