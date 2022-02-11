Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу красноярского бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу бизнесмена Анатолия Быкова, ранее осужденного за организацию двух убийств. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

31 августа прошлого года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательствах к убийству по найму и покушению на убийство по найму двух предпринимателей", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2004 году Быков запланировал убить 42-летнего бизнесмена (Андрея Неколова - прим. ТАСС) и дал указания своему знакомому убить его за $50 тыс. Затем Быков спланировал, считают следователи, убить 38-летнего предпринимателя (Андрея Грабовского). 1 ноября 2004 года автомобиль Грабовского был расстрелян из автомата, но в бизнесмена не попали. В январе 2005 года в центре города был застрелен Неколов. Но Быков выплатил киллеру $10 тыс. Уголовное дело было объединено в одно производство.

В октябре прошлого года в отношении Быкова было возбуждено еще одно уголовное дело - о подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом. Также ранее Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена за неуплату налогов в связи с тем, что он полностью возместил ущерб.