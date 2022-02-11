СК возбудил дело после травмирования женщины из-за падения наледи с крыши дома в Смоленске

ТАСС, 11 февраля. Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Смоленске по факту падении наледи на женщину во время расчистки крыши дома. Пострадавшую с травмами госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования 49-летней женщины (ч. 1 ст. 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 февраля сотрудники компании "Жилищник" производили расчистку крыши одного из домов в Смоленске, не убедившись в безопасности данных работ. В результате наледь упала на голову проходящей по тротуару женщины, которую доставили в больницу с телесными повреждениями.