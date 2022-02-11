{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после травмирования женщины из-за падения наледи с крыши дома в Смоленске

Пострадавшая находится в больнице

ТАСС, 11 февраля. Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Смоленске по факту падении наледи на женщину во время расчистки крыши дома. Пострадавшую с травмами госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования 49-летней женщины (ч. 1 ст. 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 февраля сотрудники компании "Жилищник" производили расчистку крыши одного из домов в Смоленске, не убедившись в безопасности данных работ. В результате наледь упала на голову проходящей по тротуару женщины, которую доставили в больницу с телесными повреждениями. 

Теги
РоссияСмоленская область
У здания напротив Госдумы обрушились строительные леса
Они упали на служебные машины депутатов
У здания напротив Госдумы обрушились строительные леса
Читать полностью