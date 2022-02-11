Полиция пресекла деятельность группы, причастной к продаже земли на берегу Москвы-реки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы из числа членов общества садоводов-транспортников "Речник", которые подозреваются в разработке криминальной схемы продажи участков земли на берегу Москвы-реки. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России на водном транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, незаконно реализовывавшей земельные участки, находящиеся в федеральной собственности. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники из числа членов правления региональной общественной организации "Общество садоводов-транспортников "Речник" разработали криминальную схему продажи участков на берегу Москвы-реки в районе Крылатское столицы", - сказали в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что данная территория находится в собственности РФ и передана в бессрочное пользование ФГБУ "Канал имени Москвы".

Сообщники размещали в интернете объявления о продаже участков, а затем обманывали потенциальных покупателей, убеждая в том, что они могут распоряжаться земельными наделами и передавать их третьим лицам. "Чтобы стать "владельцами" заветной земли, потерпевшим необходимо было сначала вступить в Общество, внеся при этом вступительный взнос в сумме от 210 до 435 тысяч рублей. Остальную сумму требовалось передать наличными без получения каких-либо подтверждающих документов. После выполнения этих условий члены правления обещали принять решение о закреплении за покупателем участка", - пояснили в пресс-службе.

В январе текущего года в рамках проверочной закупки правоохранители задержали подозреваемых в момент передачи денег. Возбуждены два уголовных дела по статьям о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также одно уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время шестерым фигурантам предъявлены обвинения.