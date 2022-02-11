В ДТП в Удмуртии погиб один человек

ТАСС, 11 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, пострадали четыре человек и один погиб, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"11 февраля в 13:30 [12:30 мск] поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 211-м км федеральной автодороги возле населенного пункта Карашур Якшур-Бодьинского района Удмуртии. К сожалению, по предварительным данным, пострадали пять человек, одна из них погибла. Силами пожарных проводилось деблокирование пострадавших участников дорожного движения", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что столкнулись автомобили Renault Sandero и Nissan Almera. В Renault находились два человека, в Nissan - пять человек, из них двое детей. Обстоятельства ДТП уточняются.