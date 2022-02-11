Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Легковая машина и грузовик столкнулись на Каширском шоссе в Подмосковье, пострадала шестилетняя девочка. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 11:20 на 34-м км Каширского шоссе в Домодедовском районе произошло попутное столкновение грузового "Камаза" и легковой машины Mitsubishi. В результате ДТП пострадал ребенок 2016 года рождения (девочка 6 лет), она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана помощь", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.