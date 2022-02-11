Сеть и эхолот применят для поиска в Москва-реке пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поиск пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина возобновлен, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Поиск продолжается. Силами Ногинского спасательного центра проводятся работы по установке сети. Специалистами НИУ МФТИ проводится подготовка работы эхолота", - сказали в ведомстве.

Всего за время поисковой операции водолазы совершили 34 погружения, обследовав более 5,1 тыс. кв. м дна реки. С помощью камер, которые погружались через 1,7 тыс. лунок, изучено свыше 8,5 тыс. кв. м. Всего от места пролома во льду вниз по течению реки пройден 1 км. В операции в общей сложности участвуют 62 человека 18 единиц техники.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года был заместителем министра юстиции.